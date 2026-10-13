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Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol, yüzde 5 barajı söylemlerine tepki gösterdi

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Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol, yüzde 5 barajı söylemlerine tepki gösterdi
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Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yüzde 5 barajının yeniden gündeme getirileceği yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Doğruyol, önce yargı tarafından iptal edilen barajın yeniden gündeme gelmesinin memurları kendi sendikalarına üye yapmayı amaçladığını öne sürdü.

(İZMİR) - Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bazı sendikaların kamu görevlileri sendikalarına yönelik yüzde 5 barajının yeniden gündeme getirileceği yönündeki söylemlerine tepki gösterdi. Daha önce sendika barajlarına ilişkin düzenlemelerin yargı tarafından iptal edildiğini belirten Doğruyol, "Bir kaos ortamı oluşturmak, bu kaos ortamından faydalanarak memurları kendi sendikalarına bir şekilde üye yapmak, çabaları bu yönde" dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında gündeme gelen sendika barajlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sendika barajlarının geçmişte yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatan Doğruyol, yüzde 5 barajının yeniden gündeme getirileceği yönündeki söylemlere ilişkin şunları söyledi:

"4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası çerçevesinde, ilk yürürlüğe girdiği 2001 yılında yüzde 5 barajı bulunmaktaydı. Ancak 2004 yılında Memur-Sen'in yargıya gitmesiyle yüzde 5 barajı yargı tarafından kaldırıldı. Bu kararın ardından yine 2021 yılında yüzde 1 barajı getirildi. Yüzde 1 barajı da Danıştay tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Yine bir sonraki aşamada yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajı da yine Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi ve kabul edilmedi. Ülke genelindeki siyasetin kontrolünde olan sendikalar maalesef bununla yetinmeyip şu an itibarıyla da bir algı operasyonu yaparak ülke genelinde yüzde 5 barajı gelecek diye ifade etmekteler.

"AMAÇ MEMURLARI KENDİ SENDİKALARINA ÜYE YAPMAK"

Bu yüzde 5 barajının gelmesindeki gerekçeleri de bir kaos ortamı oluşturmak bu kaos ortamından faydalanarak memurları kendi sendikalarına bir şekilde üye yapmak. Çabaları bu yönde. Ancak daha önceden üç sefer yargı tarafından iptal edilmiş olan bir kararın yeniden gündeme gelmesi kesinlikle menfaat ve çıkar peşinde koşanların kendi koltuklarını düşünenlerin yapabilecekleri bir iştir. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Çalışma Bakanı'nın da daha önce üç kez yargı tarafından reddedilmiş olan bir konuyu tekrar gündeme getireceklerini, tekrardan kabul edebileceklerini biz düşünmüyoruz. Burada sendikacılıkta hiçbir işi olmayanlar, emeklinin emekli maaşını düşünmeyenler, memurların memur maaşlarını düşünmeyenler maalesef bugün itibarıyla bu yüzde 5 barajını gündeme getirerek sendikacılıktan ne kadar uzak olduklarında bir kez daha ortaya koymuşlardır"

"MEMURLARIN ÖZLÜK HAKLARIYLA UĞRAŞILMALI"

Memur ve emeklilerin ekonomik koşullarına dikkati çeken Doğruyol, sendikaların önceliğinin baraj tartışmaları yerine çalışanların ve emeklilerin hakları olması gerektiğini belitrerek "Şu an enflasyonun altında ezilen açlık sınırının altında kalan emeklilerimiz, yoksulluk sınırının altında kalan memurlarımızın özlük haklarıyla ve ekonomik haklarıyla uğraşması gerekenler maalesef barajla uğraşmaktadırlar. Elbette son zamanlarda sendika sayısı artmıştır. Ancak demokratik ortamın gereği demokrasinin gereği sendikaların sayısı artabilir. Bununla ilgili yapılacak düzenlemeler kesinlikle baraj olarak olmamalıdır. Yüzde bir, iki, beş gibi baraj olarak olmamalıdır. Bu düzenlemelerin farklı yolları, farklı yöntemleri olabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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