Bilecik'te Üreticilere Kiraz Sineği Uyarısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş üreticilere karşı duyuruda bulundu.

2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereği Bilecik'te yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı takipleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı duyuruda, "Zararlı takipleri biyoteknik mücadeleye giren feromon tuzak asılarak tespit edildiğinde üreticilere ve muhtarlara ilaçlama zamanı haber verildi.

Teknik ekiplerince Yeniköy, Deresakarı ve Söğüt Küre köyünde kiraz sineğine karşı sarı yapışkan tuzakları üretici bahçelerine asıldı. Haftalık olarak tuzak kontrolleri yapılmaya devam ediyor. Kiraz Sineği tuzakta görüldüğü için muhtarlara bilgi verilmiş olup üreticilere ruhsatlı olan bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK