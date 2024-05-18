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Bilecik'te Üreticilere Kiraz Sineği Uyarısı

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kiraz sineği ile mücadele için üreticilere uyarıda bulundu. Yapılan takipler sonucunda zararlıların tespit edildiği bölgelerde ilaçlama zamanı duyuruldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş üreticilere karşı duyuruda bulundu.

2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereği Bilecik'te yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı takipleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı duyuruda, "Zararlı takipleri biyoteknik mücadeleye giren feromon tuzak asılarak tespit edildiğinde üreticilere ve muhtarlara ilaçlama zamanı haber verildi.

Teknik ekiplerince Yeniköy, Deresakarı ve Söğüt Küre köyünde kiraz sineğine karşı sarı yapışkan tuzakları üretici bahçelerine asıldı. Haftalık olarak tuzak kontrolleri yapılmaya devam ediyor. Kiraz Sineği tuzakta görüldüğü için muhtarlara bilgi verilmiş olup üreticilere ruhsatlı olan bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Çiftçilik Tarım Yerel Güncel Haberler

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