Kurban Bayramı öncesi Bilecik'te güvenlik zirvesi

Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen planlama ve koordinasyon toplantısına İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile video konferans yöntemiyle ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla kent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda özellikle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda alınacak önlemler, asayiş uygulamaları, denetim faaliyetleri ve vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı. Bayram süresince emniyet ekiplerinin sahada aktif görev yapacağı belirtilirken, kamu düzeninin korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına trafik kurallarına uymaları ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi. - BİLECİK

