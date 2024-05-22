Bilecik'te Konuşma Kulübü Kuruldu

Bilecik'te eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve kültürel alışverişte bulunmak amacıyla Konuşma Kulübü kuruldu.

Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında Murat Hüdavendigar Ortaokulu tarafından Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve kültürel alışverişte bulunmak amacıyla Speaking Club (Konuşma Kulübü) kuruldu. İngilizceyi ana dili gibi konuşan Üniversite öğrencileri, ortaokul öğrencilerine İngilizce pratik yapma fırsatı sunarken kendileri de Türk kültürü hakkında bilgi edinme şansı buldular. Kulüp faaliyetleri, öğrenciler arasında sadece dil becerilerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel anlamda köprüler kurulmasına da olanak sağladı.

Konu hakkında Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Ortaokul öğrencileri, yabancı dil pratiği yaparak dillerini geliştirirken Üniversitemiz öğrencileri Türkiye'nin zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanışma imkanı buldular. BİL-EN Programı çerçevesinde yürütülen bu iş birliği, her iki grubun da sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmakta ve Bilecik'te kültürlerarası diyalog ve anlayışın gelişmesine önemli bir adım atmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkileşimlerin eğitim süreçlerine olumlu etkilerini vurgulayarak projeyi genişleterek devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdiler" denildi. - BİLECİK