Bilecik'te 'Çakır Mehmet' Hayatını Kaybetti

Bilecik'te 'Çakır Mehmet' Hayatını Kaybetti
'Çakır Mehmet' lakaplı Mehmet Dinçel, 78 yaşında amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerini derinden üzdü.

Bilecik'te her kesim tarafından sevilip sayılan 'Çakır Mehmet' lakaplı Mehmet Dinçel hayatını kaybetti.

Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Mehmet Dinçel, 78 yaşında Bozüyük'te hayatını kaybetti. Seda Yalçınkaya, Tuğba Gürses ve Berna Toklu'nun babaları, İbrahim Sertan Yalçınkaya ve Hakan Toklu'nun kayınpederi Mehmet Dinçel'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
