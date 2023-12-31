Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, Kato Dağı'nda görevli Mehmetçikle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Kemal Ülkü ve beraberindekiler, 2023 yılının son günü Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal yaptı. Mehmetçiği yılbaşında yalnız bırakmayan Ülkü, "İlçemizdeki Tuzluca askeri üs bölgesinde vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimizle beraberiz. Yeni yıla Kato Dağı'nda Mehmetçikle beraber girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılın ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Bir zamanlar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dedikleri Kato Dağı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlendikten sonra askeri üs bölgeleri kurulmuştu. - ŞIRNAK