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Besni Ortaokulu'nda Enerji Tasarrufu Projesi Başlatıldı

Besni Ortaokulu'nda Enerji Tasarrufu Projesi Başlatıldı
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Adıyaman'ın Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, eski floresan lambaların LED lambalarla değiştirilmesiyle enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesinde hayırsever Necmettin Yalçın Salt'ın desteği önemli rol oynadı.

Adıyaman'ın Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eskiyen 210 floresan lambanın led lambalarla değiştirilmesiyle enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idaresinin girişimleriyle hayata geçirilen proje, hem çevreye duyarlılık hem de sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek teşkil etti.

İstanbul'da ikamet eden hayırsever Necmettin Yalçın Salt, bu projede destek olarak okula büyük katkı sağladı. Okul idaresi ve okul aile birliği, eğitim ortamının daha ferah ve aydınlık hale gelmesini sağlayan hayırsever avukata teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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