Besni'de yoğun sis ve sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar gerilerken, özellikle yüksek kesimlerde bu mesafe 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini artırmaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre Besni'de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
