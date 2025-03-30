Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Beşiktaş Sahilinde Deniz Anası Yoğunluğu Şaşkınlık Yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş sahilinde su yüzeyini kaplayan çok sayıda denizanası, sahil boyunca yürüyüş yapanların dikkatini çekti. Uzmanlar, bu durumun doğal değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.

İstanbul Beşiktaş sahilinde çok sayıda deniz anası ortaya çıktı. Sahil boyunca deniz analarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan deniz analarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"Yüzeyde oldukları için gözüküyor, akıntı kuzeyden güneye gider yüzeyde"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu. Deniz anası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi. - İSTANBUL

Beşiktaş Sahilinde Deniz Anası Yoğunluğu Şaşkınlık Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.