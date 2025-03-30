Beşiktaş Sahilinde Deniz Anası Yoğunluğu Şaşkınlık Yarattı

İstanbul Beşiktaş sahilinde çok sayıda deniz anası ortaya çıktı. Sahil boyunca deniz analarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan deniz analarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"Yüzeyde oldukları için gözüküyor, akıntı kuzeyden güneye gider yüzeyde"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu. Deniz anası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi. - İSTANBUL