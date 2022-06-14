Bedensel engelli gencin 'polis olma' hayalini gerçekleştirdiler Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bedensel engelli Elif Gültekin'in polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde bir günlüğüne gerçek oldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bedensel engelli Elif Gültekin'in polis olma hayali, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesinde bir günlüğüne gerçek oldu. Gölcük'te yaşayan 35 yaşındaki Elif Gültekin polis olma hayali kuruyordu. Gültekin'in hayali Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül ve ekipleri sayesinde gerçek oldu. Evinde sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve mesleği çok seven Elif Gültekin, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir günlüğüne polis üniformasını giydi. Gültekin'in üniforma üzerindeyken heyecanı ise görülmeye değerdi. Pasta kesiminin ardından, Elif polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kocaeli Gölcük Yerel Haberler

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