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Bayburt'ta 12 Saatlik Su Kesintisi Uyarısı

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Bayburt Belediyesi, şehir merkezi ana isale hattında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle Cumartesi gece yarısından Pazar günü öğlen saatlerine kadar 12 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.

Bayburt Belediyesince şehir merkezi ana isale hattında bakım ve onarım çalışması gerçekleşeceğinden dolayı, belediye vatandaşları 12 saatlik su kesintisine karşı erkenden uyararak Cumartesi gece yarısından, Pazar günü öğlen saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Şehir merkezi ana isale su hattında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceğinden dolayı 2 Aralık Cumartesi günü gece saat 23.50'den, 3 Aralık Pazar günü saat 11.50'ye kadar şehir merkezinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Tüm hemşehrilerimize anlayışları için teşekkür eder saygılar sunarız." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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