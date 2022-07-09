Başkent'te kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkent'te kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.

Çankaya ilçesinde İmrahor kesim alanında kaçan kurbanlık dana sahiplerinin çabaları ile yakalandı. Yenimahalle Macunköy Mahallesi'nde trafikte kaçan bir kurbanlık ise sürücüler tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çankaya Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title