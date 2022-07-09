Başkent'te kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
Çankaya ilçesinde İmrahor kesim alanında kaçan kurbanlık dana sahiplerinin çabaları ile yakalandı. Yenimahalle Macunköy Mahallesi'nde trafikte kaçan bir kurbanlık ise sürücüler tarafından görüntülendi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel