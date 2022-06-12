Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret - Haberler

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Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Zelyurt'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Doğanşehir ile ilgili konuştuklarını belirten Zelyurt, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay bey ile yaptığımız, yapacağımız ve yapımı devam eden projelerimiz hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundum. Fuat Oktay bey 'e Doğanşehir'imiz hakkında bilgiler verdiğim ziyaretimizde, ilçemizin problemlerini ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza misafirperverlikleri ve sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

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