Başkan Süleyman Yiğit: 'Keklik ve tavşan avı sezonu başladı'

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, yaban tavşanı, ada tavşanı, tilki, kınalı keklik avının 15 Ekim 2022 Cumartesi tarihi itibarıyla başladığını, 8 Ocak 2023 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, "20 Ağustos 2022 tarihinde başlayan yaban domuzu ve çakal avı ise 19 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir. Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 15 Ekim tarihinde başlayıp, 5 Mart 2023 tarihinde sona erecektir. Tüm av türlerinin avın ise 5 Mart 2023 tarihinde sona erecektir. Tüm avcılarımız için kazasız belasız güzel bir sezon olması temenni ediyorum" dedi.

Süleyman Yiğit, "Avcılarımız yasal çerçeve içerisinde ve kurallar dahilinde avlanma limitlerine de uyarak avcılık yapmaktadır. Av ve yaban hayatın gerçek koruyucusu bekçisi avcılardır. Gelecek nesilden emanet alınan av ve yaban hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanması için sadece avcılar değil, tüm toplum sorumludur. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda yetkili tüm kurum kuruluş ve avcı dernekleri ile istişareli çalışmalarımız sürdürülmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA