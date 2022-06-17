Efeler Belediye Başkanı Atay, 'Küçük Menderes Çiftçi Buluşmaları'Na Katıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 ilçeden çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen Küçük Menderes Çiftçi Buluşması'na katıldı.

Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki çiftçiler için düzenlenen Küçük Menderes Çiftçi Buluşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı buluşmada, çiftçilerin talep ve sorunları ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buluşmada, iktidar olmaları halinde izleyecekleri tarım ve hayvancılık izleyecekleri yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: "ÇİFTÇİYİ MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisinden önce kürsüye çıkan üretici kadınlara seslenerek, "Kadın kardeşlerimi dinledim, derdinizi biliyorum. İster doğuya, kuzeye, güneye gidin, nereye giderseniz gidin, aynı derdi çiftçinin yaşadığını biliyorum. 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyorsak sizi bu milletin efendisi yapacağız! Hiç endişe etmeyin. Alın teri döken, günün 24 saati çalışan, biz evlerimizde otururken karnımızın doyması için emek harcayan sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun vaatleri arasında çiftçilerin kredi faizlerini silmek, Tarım Sigortaları Kanunu'nu yeniden yürürlüğe koymak ve hacizlere son vermek yer aldı.

BAŞKAN ATAY: "EFELER'DE GENEL BAŞKANIMIZIN POLİTİKALARINI UYGULUYORUZ"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da Küçük Menderes Çiftçi Buluşması'yla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir Çiftçi Buluşması'na katıldık. Milletin efendisi çiftçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Efeler'imizde Genel Başkanımızın politikalarını uyguluyor, sadece kadın emekçilerimizin çalıştığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız ile bölgemizin ürünlerine değer katmaya, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel