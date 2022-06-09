Başkan Atabay ilk buğday hasadını yaptı - Haberler

Didim Belediyesi tarafından Kasım ayında ekimi yapılan buğdayların hasadına başlandı. İlk buğday hasadını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yaptı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana yürüttüğü sosyal belediyecilik politikası ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren ve örnek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan projeler Didim'e kazandırılmaya sürdürüyor. Didim Belediyesi tarafından 2021 yılında Balat Mahallesi'nde bulunan 74 dönümlük araziye ekimi yapılan buğdayların hasadına başlandı. Toplamda 30 tonu aşan buğdayların ilk hasadını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yaptı. Hasada Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de katıldı.

Didim Belediyesi personellerince yapılacak olan hasadın tamamlanmasının ardından işlenecek buğdaylar, un ve bulgur olarak hazırlanacak. Didim Belediyesi'nin patentli markası olan 'Didyma' etiketi ile süslenecek olan un ve bulgurlar, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Didim Belediyesi tarafından da gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesince yetiştirilen tarımsal ürünlerin ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılmasının sürdürüleceğini söyledi. Başkan Atabay, "Kış mevsiminde ektiğimiz buğdayların hasadına bugün başladık, ilk ürünlerimizi elimize aldık. Arkadaşlarımızın verdiği rapora göre 30 tona yakın bir ürün alacağız buradan ve bunu un, bulgur haline getirerek vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle son günlerde ekmek fiyatlarının artması ile beraber az da olsa aile bütçelerine bir katkıda bulunacağız. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma yönelmiş olması gerçekten çok önemli. Vatandaşlarımızın eksikliklerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu ürünün hasadını bitirdikten sonra ayçiçeği ekeceğiz ve onun da yağını çıkarıp yine vatandaşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunacağız. Arkasından hali hazırda ektiğimiz salçalık domatesi toplayacağız, bunu da salça haline getirip ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Böylece, bu üçleme ile vatandaşlarımızın mutfak bütçelerine katkıda bulunmak istiyoruz. İşin manevi hazzı gerçekten çok önemli. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel