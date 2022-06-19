Baraj suları yükselince mezarlık 2. kez sular altında kaldı Gümüşhane'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle baraj sularının ani yükselmesi sonucunda mezarlıkları 2. kez su bastı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle baraj sularının ani yükselmesi sonucunda mezarlıkları 2. kez su bastı. Kentte geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışın etkisiyle Torul Barajı'nda sular tekrar yükseldi. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, geçtiğimiz aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle Çamlıca Mahallesi'nde sular altında kalan mezarlık 2. kez suyla doldu. Suların yükselmesiyle birlikte, bölgede bulunan bahçe ve tarım arazilerini su basarken mezarlık tekrar sular altında kaldı. Su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken, bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını taleplerini yineledi. - GÜMÜŞHANE İhlas Haber Ajansı / Yerel Gümüşhane Çamlıca su Yerel Haberler

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