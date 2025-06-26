Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Azerbaycan'da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü'nde harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Bakü'de gerçekleştirilen kutlamalarda halk yürüyüşü coşkuyla izledi.

Azerbaycan'da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü'nde harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bando ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 107. yıl dönümü başkent Bakü'de coşkuyla kutlandı. Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar askeri bando ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bakü halkı, Haydar Aliyev Sarayı'ndan Azadlık Meydanı'na yürüyen askeri öğrencilerin yürüyüşünü coşkuyla izlerken çocuklar da askerlere selam verdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin 26 Haziran 1918 yılında aldığı karar ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Gence şehrinde kuruldu. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından, 9 Ekim 1991'de ordunun kurulması ile ilgili Azerbaycan Parlamentosu'nun kanun çıkartmasıyla modern Azerbaycan ordusu 1993 yılı sonunda kuruldu. Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından 22 Mayıs 1998 yılında alınan karar gereğince, 26 Haziran günü Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü olarak ilan edildi.

Azerbaycan Milli Ordusu Güney Kafkasya'daki en güçlü ordulardan biri olarak sayılıyor. Modern silahlarla donatılmış Azerbaycan Milli Ordusu, Kara Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'nden oluşuyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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