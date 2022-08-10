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Aydın haber! Söke Belediyesi, Ürettiği Buğdaydan Elde Ettiği Unu Vatandaşlara Dağıttı

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Aydın haberlerine göre Söke Belediyesi tarafından üretilen buğdaydan elde edilen un, bu yıl da Sökeli vatandaşlara dağıtıldı.

Söke Belediyesi tarafından üretilen buğdaydan elde edilen un, bu yıl da Sökeli vatandaşlara dağıtıldı.

Söke Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ve atıl arazilerin üretime kazandırıldığı tarım projesinde üretilen buğdaylar, una dönüştürülüyor. Elde edilen un ise Söke Belediyesi tarafından vatandaşlarla buluşturuluyor. Geçen haziran ayı başında 70 dönümlük araziye ekilen buğdayın bu yıl ikinci kez hasadı yapıldı. Hasadın ardından buğdaylar, Söke'nin markası olan SökeUn fabrikasında un haline getirilip paketlendi. Bir kilogramlık halde paketlenen un, Çarşamba Pazaryeri alanında vatandaşlara dağıtıldı. Beş kilogramlık hazırlanan diğer paketler ise ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine ulaştırılacak.

Çarşamba Pazaryeri'nde yapılan dağıtımda Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve M. Kemal Sevindik de bulundu. Yapılacak dağıtım kapsamında beş kilogramlık un paketlerinin, Söke'de ihtiyaç sahibi 3 bin haneye ulaştırılacağı belirtildi.

Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, "Söke Belediyesi'ne ait tarım arazisinden elde ettiğimiz yaklaşık olarak 23 ton buğdayı, 17 ton civarında una dönüştürdük. Bu unları Söke halkımıza birer kilo olarak, diğer yardıma muhtaç ailelerimize de beşer kilo olarak dağıtacağız. Dağıtıma bugün itibariyle başladık. Vatandaşlarımıza afiyet olsun. Bu projede bize katkı sağlayan Söke Değirmencilik, SökeUn'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Söke Belediyesi Mehmet Çınar Yerel Haberler

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