Aydın'da Policilik Mesleği Ortaokul Öğrencilerine Tanıtıldı

Aydın'da Policilik Mesleği Ortaokul Öğrencilerine Tanıtıldı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıtarak genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, polislerle sohbet etme fırsatı buldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerle buluşarak polislik mesleğini tanıttı, genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi. Efeler ilçesinde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla "Polis kimdir, ne iş yapar ve genel güvenlik kuralları" konularında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, polislerle sohbet ederek merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
