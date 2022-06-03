Aydın Büyükşehir Belediyesi Gelecek Yılın Tohumlarını Yetiştiriyor - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumlara sahip çıkıyor. Yerel Tarım Ürünleri Sahası'nda ekimlerine başlanan Aydın yöresinin endemik sebze ve meyvelerinden elde edilen tohumlar, gelecek yıl fide haline getirilerek vatandaşlara dağıtılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yerel tohumlara sahip çıkmaya devam ediyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin tarlalarında bu yıl da ekim heyecanı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar süreçle ilgili, "Elde ettiğimiz tohumlar sağlıklı bitkilerden aldığımız tohumlar. Bu tohumları öncelikle bu deneme sahamıza ekiyoruz. Bunları sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz, meyveye dönene kadar her aşamasını kontrol ediyoruz. Bu sürecin en önemli aşamalarından birisi çiçeklenme zamanı. Çiçeklenme döneminde çiçek tablaları oluşmadan önce sağlıklı bitkileri belirliyoruz. Çiçek tablaları oluşmadan önce onları kapatmaya başlıyoruz. Böylece yabancı tozlaşmayı engelleyip ari, Ata Tohumunu koruyan bir uygulamayla yerel tohumları almaya devam ediyoruz. Buradan elde edilen tohumlar da tüm Türkiye'ye dağıtılıyor" dedi.

AKITILAN ALIN TERİNİN KARŞILIĞI ALINIYOR

Yapılan çalışmayla tohumdan tohuma sürdürülebilir tarımın desteklendiğinin altını çizen Tarakçılar, "Her sene personelimiz tohumların ekiminden fide oluşturmasına, fidelerin toprağa geçirilmesinden tekrar tohum alımına kadar, fideleri vatandaşımıza dağıtana kadar büyük bir çaba gösterip alınteri döküyor. Bunun da karşılığını her sene giderek artan bir taleple aldığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önderlik ettiği proje bugün zirvesini yaşamakta" diye konuştu.

Bunu insanların yerel tohum konusunda bilinçlenmesine bağlayan Tarakçılar "İnsanlar kendi ürettiği meyvelerden aldığı tohumları bir sonraki sene bir daha atadan gördüğü gibi ekerek devam etmeye başladı. İnsanlar bu konuda bilinçlendi" dedi.

Tarakçılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde de ekim dikim yapılıp çocukların temelden yetişmesi sağlanarak bu bilinçlenmeye katkı verildiğini söyledi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

Ata Tohumlarını korumaya hem tarımda sürdürülebilirliği tekrar sağlamak hem de yerel tohumları elbirliğiyle korumak için başladıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, gelinen noktadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Tarımda sürdürülebilirlik hayati derecede önemli. Anadolu'nun en büyük hazinesini korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizlerin sorumluluğunda. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel