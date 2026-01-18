Haberler

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personele oryantasyon eğitimi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni personele oryantasyon eğitimi
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni atanan personele genel oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimde hastane tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve hasta hakları gibi konular ele alındı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında hastaneye yeni atanan personele yönelik genel oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim programında, hastanenin genel tanıtımı yapılarak kurum işleyişi hakkında bilgilendirme sağlandı. Eğitim kapsamında ayrıca renkli kod uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları biriminin işleyişi ile hasta hakları konularında katılımcılara bilgi verildi. Yeni atanan personelin görevlerine daha bilinçli ve uyumlu şekilde başlamalarını amaçlayan eğitimin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenirken, eğitim programı sonunda hastane yönetimi yeni atanan çalışanları tebrik ederek çalışma hayatlarına kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
