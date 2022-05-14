Ata tohumları geleceğe taşınıyor - Haberler

Osmangazi Belediyesi tarafından ekolojik sisteme uygun sağlıklı ve doğal bir yaşam için hayata geçirilen 'Ekolojik Yaşam Merkezi'nde üretilen ata tohumlarının fideleri, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Osmangazi Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumları ile üretilen domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İthal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Ekolojik Yaşam Merkezi projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bu merkezde üretilen ata tohumları ile her yıl yüzbinlerce sebze fidesi yetiştiriyor. "Doğal ve Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Üretiyoruz" sloganıyla milli tarıma destek veren Osmangazi Belediyesi, ilçedeki 12 meydanda toplam 500 bin sebze fidesini vatandaşlara dağıttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, evinin balkonunda ve bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fide dağıttı. Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumları ile yerli ve milli üretim katkı sağlarken, geçmişin lezzetlerini de geleceğe taşıdıklarını belirten Başkan Dündar, "Son yıllarda hibrit tohumların yaygınlaşmasıyla yerli tohumların azaldığını, yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Yerli ve milli tohumlarımızın gelişmesi, geleceğe taşınması adına Ekolojik Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik. Bir anlamda toplumumuza bu yönde bir bilinç kazandırmayı hedefledik. Merkezimizde; ata tohumlarından domates, biber, salatalık ve patlıcan fideleri yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz bu fideler ile tohumun devamlılığını da sağlamış oluyoruz. Dünyayı daha iyi kullanmamız gerektiğini daha çok anladığımız uzun bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci bizim kendimizle ve doğayla olan ilişkimizi de yeniden gözden geçirmemizi sağladı" dedi.

Geçen yıl başlattıkları fide dağıtımını bu yıl geniş çaplı gerçekleştirdiklerini ifade eden Dündar, Osmangazi'deki 12 meydanda toplam 500 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Fide dağıtımını muhtarlıklar vasıtasıyla tüm mahallelere dağıtacaklarını kaydeden Başkan Dündar, "Üreterek ve sağlıklı yaşayacağımız bir gelecek için 7'den 77'ye herkesi evine, bahçesine ve balkonuna meyve ve sebze fidesi dikmeye davet ediyorum. Ata tohumlarımız ile sürdürülebilir tarımı devam ettirmek için birlikte üretelim. Toprağımız bereketli, hasadımız bol olsun diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ata tohumlarından elde edilen fideleri alan vatandaşlar, milli tarıma desteğinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel