Artvin Şavşat'ta Orman Kıyımına Tepki: "Orman Olmazsa Şavşat Olmaz" - Haberler

Artvin'de, Sol Parti Şavşat İlçe Başkanlığı; orman kıyımına karşı Şavşat Meydanı'nda açıklama yaptı. Avukat Halis Yıldırım, "Şavşat'a sahip çıkmak zorundayız. Orman olmazsa Şavşat olmaz, su olmazsa Şavşat olmaz; tarım olmaz, üretim olmaz, hayvan olmaz, doğa olmaz" dedi.

Artvin'de, Sol Parti Şavşat İlçe Başkanlığı, "orman kıyımını" protesto etti. Şavşat Meydanı'nda yapılan açıklamaya; CHP Şavşat İlçe Başkanlığı ile Şavşat'taki sivil toplum kuruluşları ve Şavşat halkı da destek verdi.

Avukat Halis Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Doğa mücadelesini hep birlikte yapıyoruz tabii ki, yıllardan beri. Sürekli kırım ve kıyımla bir mücadele sürdürmek tarihsel göreviyle karşı karşıyayız. Şavşat, bir sakin şehir. Fakat, sanıyorum 1 buçuk 2 yıl önceydi. Şavşat Belediyesi'ne sakin şehir unvanını veren kurum, kriterleri uygulamıyorsunuz, yeniden değerlendireceğiz diye bir ihtarda bulundu. Bu uyarı normalde, içeriden olduğu kadar dışarıdan da kıyımlara ve kırımlara ilişkin ciddi emarelerin ulaştığını gösteriyor.

Bugün artık, bu hukuksuzluğun kol gezdiği; hukuk alanından insanların bir şey beklemekten şüphe duyduğu koşullarda hep birlikte Şavşat'a sahip çıkmak zorundayız. Çünkü söylendiği gibi: Orman olmazsa Şavşat olmaz, su olmazsa Şavşat olmaz; tarım olmaz, üretim olmaz, hayvan olmaz, doğa olmaz. Burada toplanan güçlü kalabalığın bu mücadeleyi sürdürmemiz doğrultusunda, buradan feyz alalım."

Açıklamanın ardından orman kıyımı karşısında toplanan dilekçeler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne verildi.

ANKA / Yerel