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Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav

İhlas Haber Ajansı - Sevgi Canpolat - Yerel
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Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınavİSTANBUL Arama kurtarma köpekleri Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sertifika alabilmek için sınava girdi.

İSTANBUL (İHA) - Arama kurtarma köpeklerinden başarılı sınav

İSTANBUL Arama kurtarma köpekleri Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan sertifika alabilmek için sınava girdi.

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ev sahipliğinde Ömerli Mahallesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen arama kurtarma köpekleri sınavı ve semineri büyük bir ilgiyle takip edildi. Köpeklerin itaatkarlıkları, çeviklikleri, odaklı havlamaları ve enkaz üzerindeki arama performanslarına göre değerlendirildikleri sınav sonrası başarılı olanlar komisyon tarafından belirlenen kriterlere göre belgelerini almaya hak kazandı.

Türkiye ve İstanbul'dan 17 ekibin köpekle katıldığı sınav sonrası 3 ekip belgeleri almaya hak kazandı. ÇEKUT ev sahipliğinde düzenlenen programa İstanbul İtfaiyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Enkazda Arama Kurtarma Derneği 'nden konuşmacı ve değerlendirmeciler programa katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

Çekmeköy Belediyesi, Arama Kurtarma, İstanbul, 112, Yerel, Haberler

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