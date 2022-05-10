Antalya Büyükşehir'den Serik'te Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te ekonomik değeri yüksek alternatif üretim modellerini üreticiye tanıtmak için Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimi verdi. Tamamlanan eğitimin ardından üreticilere fide dağıtıldı ve dikim yaptırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalyalı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Serik Hasdümen Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kurs alan çiftçiler eğitim aldıkları tıbbi aromatik bitkileri toprakla buluşturdu.

ÇİFTÇİ AKADEMİSİ

Kurs programı dahilinde Ada Çayı, Lavanta, Ekinezya, Oğul Otu, Kekik, Biberiye ve diğer Tıbbi ve Aromatik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında bilgiler verildi.

ÖNCE EĞİTİM, SONRA DİKİM

Fide ve fidan desteğinin yanında eğitim ve örnek uygulamalarla çiftçileri en doğru şekilde yönlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, "Kendi seralarımızda ürettiğimiz tıbbi aromatik bitkilerimizi katılımcılarımızla birlikte dikimini gerçekleştirdik. Böylelikle eğitimde teorik olarak verdiğimiz bilgileri tarlada kendi ürettiğimiz fidelerle buluşturuyoruz. Çiftçilerimiz aldıkları eğitimle hem kendilerine yeni bir kazanç kapısı sağlayacak hem de meslek sahibi olacak. Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesiyle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇİFTÇİ DOSTU BAŞKAN"

Hasdümen Mahalle Muhtarı Sadık Kalay, "Büyükşehir tarafından verilen eğitimden çok memnun kaldık. Toprakla uğraşan insanlar için bu bilgiler çok kıymetli. Daima tarımın içinde olan çiftçi dostu, emekçi dostu başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"HİÇBİR BELEDİYEDEN DESTEK GÖRMEDİK"

Mahalle sakini aynı zamanda Haspınar Mahallesi'nin eski muhtarı Mehmet Tekin ise "Başkanımız geldiği günden bugüne tarımsal kalkınmayı hep destekliyor. Arıcılığı, tohumculuğu, meyveciliği daha doğrusu toprakla uğraşan tüm çiftçilerin her zaman yanında. Daha önce hiçbir belediyeden ben böyle bir hizmet görmedim. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.