Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'e Lavanta Bahçesi - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kemer Belediyesi iş birliğinde Gedelme Yaylası'nda lavanta bahçesi oluşturuldu. Çalışmayla, Kemer'de turizmin çeşitlendirilmesi, yerli ve yabancı misafirlere yeni ziyaret alanları açılması amaçlanıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından lavanta bahçeleri, görsel güzellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Kemer'de lavanta bahçesi kurulması için ilk adımı attı. Kemer Belediyesi ile ortak geliştirilen proje kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

ZİYARETE AÇILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Gedelme Yaylası'na 1500 adet lavanta fidanı dikildi. Önümüzdeki günlerde çiçeklerin açmasıyla lavanta bahçesi ilk ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ve dikimi gerçekleştirilen lavanta fidanlarının bakımını ise Kemer Belediyesi gerçekleştirecek.

ANKA / Yerel