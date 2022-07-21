Altınşehirliler, Nilüfer Belediyesi'nin Yoga Etkinliğinde Buluştu

Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliğinde, Altınşehirliler bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinliğe, eğitmen Nihan Yıldırım'ın eşi, eski Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım da katıldı.

Belediye'nin haziran ayında 'Matını Al Gel' sloganıyla düzenlemeye başladığı yoga etkinlikleri, temmuz ayında da çeşitli mahallelerdeki parklarda haftanın üç günü devam ediyor.

Yoga eğitmenleri Ali Hürcan, Halit Çetintaş ve Nihan Yıldırım'ın eşliğinde yürütülen çalışmalara katılan yurttaşlar; 'hatha yoga' egzersizleri yaparak vücudu esnetme, nefes teknikleri ve nefes eklem egzersizleriyle beden dinginliğini yakalamaya çalışıyor.

Toplu yoga etkinlikleri, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Saat 19.30'da başlayan toplu yoga çalışmaları; salı günleri Ataevler Mahallesi Gezi Parkı'nda, çarşamba günleri Altınşehir Mahallesi Kaykay Parkı'nda, perşembe günleri de Yüzüncüyıl Mahallesi Şebnem Parkı'nda yapılıyor. Etkinlikler talebe bağlı olarak, eylül ayında da devam edecek.

ANKA / Yerel