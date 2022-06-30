Altıeylül'den ortak istişare toplantısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıeylül'den ortak istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Altıeylül'den ortak istişare toplantısı

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde 13 merkez ve 81 kırsal mahalle olmak üzere toplam 94 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde 13 merkez ve 81 kırsal mahalle olmak üzere toplam 94 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belirli periyotlarla düzenlen muhtarlar toplantısının sonuncusu Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'in de katılımlarıyla Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti. Milli iradenin ve demokrasinin temel taşları olan 94 mahalle muhtarıyla birlikte devletin diğer kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı istişare toplantısında karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak Altıeylül için iş birliği ile yapılabilecek konular ele alındı.

Başkan Avcı "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Altıeylül'de hizmet kalitesini artırarak vatandaşlar için daha yaşanabilir bir Altıeylül tasarlayan Belediye Başkan Hasan Avcı liderliğinde merkez kırsal ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü çalışmaları ile göz doldururken demokrasinin temel taşları olan muhtarlar tarafından da takdir topluyor. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya fikir ve isteklerini ileten muhtarlar, istişare toplantısının kendileri için çok verimli geçtiğini dile getirdi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısı ile ilgili konuşan Başkan Avcı "Kaymakamımız Sayın Turgay Hakan Bilgin ve muhtarlarımızın katılımıyla Altıeylül'ümüzün ihtiyaçları noktasında istişarelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah, hep birlikte el ele vererek ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultan Abdülhamid Hakan Bilgin Hasan Avcı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title