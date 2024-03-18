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ALS Hastası Çocuklarına Fizik Tedavi İçin Yardım Bekleyen Kahraman Anne

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Antalya'da 7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan annenin çocuklarının sağlıklarına kavuşması için verdiği mücadele ve fizik tedaviye olan ihtiyacı.

Antalya'da 7 çocuktan 4'ü ALS hastası olan annenin kahramanlığı göz yaşartıyor. Çocuklarının yürümesi ve sağlıklarına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden ve zamanını çocuklarına ayıran anne Delila Acer, tek istediğinin evde ya da özel bir kurumda fizik tedavi olduğunu belirtti.

Şırnak'ta oturan Delila (51) ve Ağit (59) Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (15), Ersin (17), Viyan (23) ve Vahide Acer'e (31), ALS hastalığı teşhisi konuldu. 4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. Acer çifti bu süreçte çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayarak tüm bakımlarını üstlendi. Çocuklarının sağlıklarına kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden çift birçok İl'de temaslarda bulundu.

Çocukları için son olarak Ankara'ya da giden Acer ailesi umduklarını bulamayınca, son çare 4 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya taşındı. ALS hastalığı teşhisi konulan çocuklara engelli maaşı da bağlandı. Maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarını fizik tedaviye götüremeyen Acer çifti, fizyoterapist ve yetkililerden kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor. 4 çocuğuna diğer çocuklarının da yardımı ile bakmaya çalışan anne Delila Acer fedakarlığı ile göz yaşarttı.

"Hayır severlerden evde 5 gün fizik tedavi görmeleri için destek bekliyoruz"

7 çocuğundan dördünün ALS hastası olduğunu ifade eden Delila Acer, "4 yıl önce Şırnak'tan çocuklarımın tedavisi için Antalya'ya geldik. Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehre giderek tedavi yolları aradık. 2018 yılında tanı konuldu. Şimdi bir ilaca başladık inşallah iyileşirler. En çok ihtiyacımız olan şey fizik tedavidir. Okula götürüyoruz ama ağır oldukları için zorlanıyoruz. Hayır severlerden evde 5 gün fizik tedavi görmeleri için destek bekliyoruz" dedi.

"Eskiden anne diyebiliyorlardı şimdi artık onu da diyemiyorlar"

Deneyimli bir kişinin evde fizik tedavi vermesini istediklerini belirten Acer, "Biz nereye gidersek onları da götürüyoruz. Ben çocuklarımdan ve yaşadığım durumdan şikayetçi değilim. Tek bir istediğim var o da fizik tedavidir. Ben çocuklarımı bırakıp dışarı çıkamıyorum, dışarı çıkarsam da aklıma evde onlarda oluyor. Eşimle birlikte bakıyoruz. En büyük hayalim çocuklarımın yürümesidir. Eskiden anne diyebiliyorlardı şimdi artık onu da diyemiyorlar. Dışarıda gezmeyi çok istiyorlar" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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