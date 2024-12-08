Alparslan Arıcılar Kahta Emniyet Müdürlüğüne Atandı
Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanarak görevine başladı. Besni'deki görevine ise Başkomiser İbrahim Yücel vekalet edecek.
Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Yaklaşık 1 yıldır Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Arıcılar'ın Besni ilçesindeki görevine ise vekaleten Başkomiser İbrahim Yücel'in atandığı öğrenildi. - ADIYAMAN