Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

Türkiye'den Esad rejiminin sona ermesine ilişkin ilk açıklama

 Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi

Alparslan Arıcılar Kahta Emniyet Müdürlüğüne Atandı

Alparslan Arıcılar Kahta Emniyet Müdürlüğüne Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanarak görevine başladı. Besni'deki görevine ise Başkomiser İbrahim Yücel vekalet edecek.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yaklaşık 1 yıldır Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Alparslan Arıcılar, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Arıcılar'ın Besni ilçesindeki görevine ise vekaleten Başkomiser İbrahim Yücel'in atandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
img

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var
img

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağan dışı hareketler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.