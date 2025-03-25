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AK Parti Kütahya Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Boykot Çağrısı

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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, Ramazan ayı vesilesiyle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu. Karabacak, Filistin halkının özgürlüğü için mücadele edeceklerini vurguladı.

Ak Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, Ramazan ayının manevi atmosferinde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu.

Karabacak Çakıcı, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bizler dünyanın dört bir yanında sesimizi yükseltiyor, Filistin'in yeniden özgürlüğüne kavuşacağı bir dünya için mücadele ediyoruz" dedi.

Boykotun önemine değinen Karabacak Çakıcı, "Elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Belki büyük sonuçlar alamayacağız ama safımız belli olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail'in ateşkesi kalıcı kılmak yerine insanlık dışı planlar yaptığını belirterek, "Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'üyle Filistin, Filistinlilerindir. Bölgeye barış ve huzur ancak Filistin halkına haklarının teslim edilmesiyle gelecektir" şeklinde konuştu.

Filistinli çocukların özgür olana dek mücadeleye devam edeceklerini belirten Karabacak Çakıcı, "Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın Özgür Filistin" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Sevde Nur Karabacak Çakıcı'nın basın açıklamasına AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Funda Ozan Akyol, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktürk ve teşkilat mensupları da katıldı. Partililer, basın açıklamasının ardından Filistin'in özgürlüğü için yazdıkları notları bağladıkları balonlarla gökyüzüne bıraktılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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