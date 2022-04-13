Ahmetli Kaymakamı Kurt, üniversite öğrencileriyle iftar açtı

Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Ahmetli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Kurt, Peri Öğrenci Yurdunda üniversite öğrencileriyle iftar yapıp, bir süre sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Kurt, kapılarının öğrencilere ve vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi.

İftar programına, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Ahmet Beledi Başkan Yardımcısı Tuğrul Dinçer, Ahmetli Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Ahmet İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, Ahmetli SYDV Müdürü Mustafa Ertürk ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel