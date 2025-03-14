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Ağrı Valisi Koç, İMKB Gazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, İMKB Gazi Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Tunca Ailesi'nin daveti üzerine İMKB Gazi Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Koç, eğitimin önemine vurgu yaptı ve okul ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 1 Mart'ta iftar programında misafir oldukları Tunca Ailesi'nin oğlu Baran Şiyar Tunca'nın daveti üzerine İMKB Gazi Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Koç, sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti, hayallerini, taleplerini ve isteklerini dinledi. Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler veren Koç, eğitimin önemine vurgu yaparak,"1 Mart'ta iftar sofrasına konuk olduğumuz Tunca Ailesi'nin oğlu Baran Şiyar Tunca evladımızın daveti üzerine İMKB Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Özel eğitim sınıfında öğrenim gören Baran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek onların dünyasına ortak olduk, sohbet edip güzel vakit geçirdik. Onların gözlerindeki ışık ve hayata olan bağlılıkları bizlere umut verdi. Ziyaretimizde okulumuzun değerli öğretmenleri ve öğrencileriyle de buluşarak eğitim üzerine sohbet ettik, onların taleplerini ve beklentilerini dinledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Vali Koç, öğrencilerle geçirdiği zamanın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek, onların hayallerini dinlemek bizleri mutlu ediyor. Eğitimi ve çocuklarımızı desteklemek için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Öğretmenlerle de görüşen Vali Koç, eğitimde kaliteyi artırmak adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ve öğretmenler, Vali Koç'a teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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