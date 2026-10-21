Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Patnos'ta adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulu öğrencilerine hediye verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Patnos'ta adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulu öğrencilerine hediye verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hediye alan öğrenciler sevinç yaşadı, buluşma hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge, Patnos Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Merve Emine Çelik Bilge, Cumhuriyet Savcısı Burak Polat, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Funda Ekin ve Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Aladağ İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Hediye alan öğrenciler, ziyaret dolayısıyla sevinç yaşadı. Minik öğrencilerin mutluluğuna ortak olunan buluşma, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!
Antalya'da noter önünde yeğenini 7 kurşunla öldürmekle suçlanan dayı hakim karşısında! Amine 3 gün önce evlenmiş

3 gün önce evlenmişti! Arsa pazarlığı noter kapısında kanla bitti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti

Ünlü oyuncuya iş insanı eski sevgilisi kabusu yaşattı
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Antalya'da 17 yaşındaki Hatice Ennur 3 gündür kayıp! Babasına 'Biraz oturacağım' deyip araçtan indi

Babasına 'Biraz oturacağım' dedi, bir daha haber alınamadı
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı