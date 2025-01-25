Ağrı'da Soğuk Hava ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana geldi. Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü. - AĞRI