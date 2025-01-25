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Ağrı'da Soğuk Hava ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'da Soğuk Hava ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar ve sis, yollarda buzlanmalara neden olurken, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına yol açtı. Vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için battaniyelerle örttü.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda buzlanmalar meydana geldi. Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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