AGC 2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı. 144 eserin katılıp 18 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Suat Metin, 'Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla mansiyon, 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafıyla da Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

AGC 2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında 144 eseri değerlendirmeye alan yarışma jürisi 18 eseri ödüle layık buldu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir başkanlığındaki jüri; Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri Adem Altan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Recep Çınar, Burdur Gazetesi İmtiyaz Sahibi-Gazeteci Adnan Taraşlı isimlerinden oluştu.

"Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan İdris Taş, "Birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçmişlerdir. Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 144 eser yarışmıştır. Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir" dedi. Ödül kazanan isimleri basın toplantısı sırasında öğreneceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Başkan Taş, ödül alsın ya da almasın yarışmaya eserleriyle anlam katan meslektaşlarına teşekkür etti. Başkan Taş, ödül alan eserlerin bulunduğu kapalı zarfı toplantıda basın çalışanlarının huzurunda açtı.

İHA'ya 2 ödül

Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Suat Metin, Yazılı Basın Yılın Spor Haberi kategorisinde 'Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla mansiyon, 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafıyla da Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

AGC 2023 Yılı Basın Ödüllerini alan gazeteciler şu isimlerden oluştu:

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri kategorisinde haber dalında Gazete Duvar'dan Ceren Deniz, 'Heykeli dikilecek dava – Savcının büstünü yaptı yine de ikna edemedi' adlı çalışmasıyla, Araştırma-İnceleme dalında ödüle layık eser bulunamazken mansiyon ödülünü Hürses Gazetesi'nden Selim Çelik, 'İhanetin arkasındaki büyük ittifak' adlı çalışmasıyla aldı. Röportajda dalında Incity Dergisi'nden Güldal Siğinç 'Dünyanın ilk insansı robotu – Sophia', Köşe Yazısı'nda Güney Haberci Aksu Gazetesi'nden Hilal Kara, 'Plancia Magna heykelini istiyor' adlı çalışmasıyla ve Spor Haber Kategorisi'nde ödüle layık eser bulunamazken mansiyonda İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) Suat Metin, Kuşağı kırmızı gözü kara' adlı çalışmasıyla, Ekonomi dalında da Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız, 'Erkenci çilek ihracatı' çalışmasıyla ödül aldı.

Televizyon kategorisinde haber dalında Kanal V'den Sevgi Gümüş ile Kerim Osman Demirel 'Ölüm tarlaları' çalışmasıyla, Jüri Özel Ödülü'nde TRT Antalya'dan Ceyda Muslu ve Sayit Ersan 'İsmail öğretmen' adlı çalışmasıyla, mansiyon ödülünde ise Anadolu Ajansı'ndan Oktay Özden 'Parkenin topuklu antrenörü' adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

Program dalında ödüle değer eser bulunamazken, En İyi Görüntü ödülü TRT Antalya'dan Ufuk Ulusoy'un 'Tır şoförü kadın' eserine verildi.

Haber Fotoğrafı kategorisinde ise Güncel Haber Fotoğrafı dalında DHA'dan Tolga Yıldırım 'Cumburlop', Spor Haberi Fotoğrafı'nda Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Ramazan Bozca 'Antalyaspor kupada turladı', Yılın Basın Fotoğrafı ödülü de İHA'dan Suat Metin'in 'Yaşam nefesi' adlı fotoğrafına verildi. Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı dalında ise ödüle layık eser bulunamadı.

Yılın Radyo Ödülü'nde ödüle layık eser yine bulunamazken, Sayfa Tasarımı kategorisinde Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nihat Saraç'ın 30 Ağustos 2023 yılındaki 1. Sayfa tasarımı ödül aldı.

Genç İletişimci Ödülü kategorisinde Yazılı Haber'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doğa Arı'nın 'Hastasını enkaz altında bile yalnız bırakmadı' adlı çalışması, Görsel Haber'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Adilcan Özdemir 'Atölyesinden çıkarıldı sanatını sokağa taşıdı' çalışmasıyla, Teşvik'te ise AÜ İletişim Fakültesi'nden Alev İlyas 'Geçmişin subayı şimdinin sahafı' ve Yaşar Can Soylu 'Su altında sanatsal pozlar' eseriyle ödüle layık görüldü.

Nuri Dağtekin Özel Ödülü, FOX TV'den İlker Karagöz'ün İlker Karagöz ile Çalar Saat programına, AGC Kurum Özel Ödülü ise Yörükoğlu Süt ve Ürünleri AŞ'nin oldu. - ANTALYA