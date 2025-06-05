Afyonkarahisar Valisi Dinamit İddialarını Yalanladı

Afyonkarahisar Valisi Dinamit İddialarını Yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi'ndeki Ornaş Kayalıkları'nda dinamit patlatıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, olayın 2016 yılında doğal sebeplerden kaynaklanan bir göçük olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan Frig Vadisi'ndeki eserlerden biri olan Ornaş Kayalıkları'nda dinamit patlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur. Bölgede insan kaynaklı dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" dedi.

Vali Yiğitbaşı, bazı medya organlarında 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde define amacıyla dinamit patlatıldığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Vali Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada 2016 yılında doğal göçük yaşandığına dikkat çekerek, "Haberden sonra jandarma ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Konunun özü ise şu; 2016 yılında yapılan bir inceleme var. Hazırlanan raporda da İscehisar ilçesi Alanyurt ve Çatağıl köylerindeki Ornaş Kayalıkları'nın bulunduğu bölgedeki arkeolojik çalışmalar fotoğraflanmış ve doğal sebeplerden dolayı göçük olduğu belirleniyor. Daha sonra o dönemde yani 2016 yılında inceleme esnasında müze müdürlüğü uzmanları kontrol gerçekleştiriyor ve dinamit kaynaklı bir patlamanın olmadığı tespit ediliyor. Meydana gelen kaya kopması olayı 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında belgeleniyor ve yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilememiştir ve doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Olay 2016 yılına ait, insan kaynaklı olmadığı belirlenmiş, dinamit patlatılmadığı belirlenmiş ama nedense bugün yeni bir olay gibi yansıtılmıştır. Kısacası Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" ddei. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Süper Lig iddiası
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.