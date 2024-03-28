Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Meslek Liselerinin Eğitim Kalitesini Arttırmak İçin Çalışmalar Yapıyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici meslek liselerinin eğitimin kalitesinin arttırılmasından önemli bir görevinin olduğunu belirtti.

Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Osman Bilici, ilk olarak okul müdürü Emin Çınar'dan okulun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Akabinde Kaymakam Bilici, öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerden mesleklerine ilk günkü heyecanla sarılmalarını isteyen Kaymakam Bilici, öğretmenlerin ilçedeki eğitim kalitesini artırma çalışmaları çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Bilici, ziyaretinde öğrenciler ile yakından ilgilenerek sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR