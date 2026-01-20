Haberler

Bazı köylere ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. Serince Köyü Yasıkaya mezrasına 10 gündür ulaşılamıyor ve kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.

İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu belirtildi.

Sincik'e bağlı Serince Köyü Yasıkaya mezrasına ise 10 gündür ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının ortalama 2 metreyi bulduğu bölgede tipi nedeniyle kar birikintilerinin bazı noktalarda 5 metreye ulaştığı ifade ediliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Yasıkaya mezrasına 10 gündür ulaşımın kesik olduğunu belirterek, İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı yalnızca bir kepçe ile üç gündür yapılan çalışmada ancak 300 metre yol açılabildiğini söyledi. Vatandaşlar, köye ulaşımın sağlanabilmesi için kar savurma makinesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
