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Adıyaman Kahta'da öğrencilere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi

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Adıyaman Kahta'da öğrencilere akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi verildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi. Kahta Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce verilen eğitimde zorbalık ve doğru davranış yolları anlatıldı, okulda güvenli ilişkiler hedeflendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine yönelik akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kahta Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, hangi davranışların zorbalık kapsamında değerlendirildiği ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler arasında sağlıklı iletişimin geliştirilmesi, karşılıklı saygı ve anlayışın güçlendirilmesi ile okul ortamında güvenli ve huzurlu ilişkilerin kurulmasının amaçlandığı eğitimde, akran zorbalığına karşı bilinçli hareket etmenin önemi vurgulandı.

Kahta Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek, akran ilişkilerini güçlendirmek ve zorbalık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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