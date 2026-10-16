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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sepsis farkındalık eğitimi verildi

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sepsis farkındalık eğitimi verildi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve hastane personeline yönelik sepsis farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde sepsisin erken tanınması, zamanında müdahale ve güncel tedavi yaklaşımları ele alındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sepsisin erken tanınması, tedavi sürecinin hızlandırılması ve hasta güvenliğinin artırılması amacıyla sağlık çalışanları ve hastane personeline yönelik sepsis farkındalık eğitimi düzenlendi.

Hastanede gerçekleştirilen eğitime Prof. Dr. Hakan Sezgin Sayıner ve Dr. Nihal Yüzbaşıoğlu'nun yanı sıra hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve personeller katıldı. Eğitimde, sepsisin erken dönemde fark edilmesi, belirtilerin doğru değerlendirilmesi, zamanında müdahalenin önemi ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sepsisin erken tanı ve hızlı müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekilen eğitimde, sağlık hizmetlerinde görev alan personelin konuya ilişkin farkındalığının artırılması üzerinde duruldu. Ayrıca hastaların durumundaki değişikliklerin erken fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin zaman kaybedilmeden yapılmasının önemi ele alındı.

Eğitim kapsamında, sepsis vakalarında doğru ve hızlı hareket edilmesinin tedavi sürecine katkısı değerlendirilirken, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinin güncel yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmesi hedeflendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen eğitimin, sepsis konusunda farkındalığın artırılmasına, hasta güvenliğinin güçlendirilmesine ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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