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Adıyaman'da Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri Verildi

Adıyaman'da Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri Verildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen SİBERAY projesi kapsamında düzenlenen seminerde, öğrenciler ve öğretmenlere siber suçların önlenmesi hakkında bilgi verildi. Seminerde siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ve çocuk istismarı gibi konular ele alındı.

Adıyaman'da öğrenciler SİBERAY projesi kapsamında bilgilendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "SİBERAY" projesi çerçevesinde öğrenciler ve öğretmenler siber güvenlik konusunda bilgilendirdi. Adıyaman Dumlupınar Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde toplam 185 katılımcıya siber suçların henüz gerçekleşmeden önlenmesi, muhtemel maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla hazırlanan sunumlar aktarıldı.

Gerçekleştirilen seminerde siber zorbalık, sosyal medya güvenliği, oltalama (phishing), çocuk istismarı ve güvenli internet başlıkları altında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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