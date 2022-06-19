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Adıyaman'da haşere ile mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da haşere ile mücadele sürüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, havların ısınmasıyla artan haşerelerle ilgili mücadele sürdürüldüğünü belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, havların ısınmasıyla artan haşerelerle ilgili mücadele sürdürüldüğünü belirtti.

Susam böceği ve üvez türü haşerelerle ilgili tarım ilacı yöntemiyle etkisiz hale getirilebileceğini ve bu ise insan sağlığını zararlı olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, kentte hava sıcaklarının artış göstermesiyle birlikte artan susam böceği ve üvez türü haşerelerde mücadelenin tarım ilaçlarıyla sonlandırılabileceğini ve mevcut kullanılan ilaçlarla bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Başkan Kılınç, "Hemşehrilerim malumunuz üzere gerek hava şartlarının aniden ısınması ve gerekse hasat mevsiminin başlamasından dolayı son zamanlarda susam böceği ve üvez türü haşerelerde aşırı derecede bir yoğunluk yaşanmakta olup bu tür haşerelerin halk sağlığında kullandığımız ilaçlarla imhasının mümkün olmadığı ve tarım ilaçları ile imhası mümkün. Tarım ilaçlarını da halk sağlığında kullanabilme şansımız olmadığından, bu tür salgınların kısa süreli bir süreç olduğu, karasinek, sivrisinek ve tatarcık türü haşerelerle mücadele çalışmalarımız ise 7-24 devam etmekte olup, siz saygıdeğer hemşehrilerime ve kamuoyuna önemle duyurulur" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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