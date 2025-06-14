Adıyaman'da Çocukların Hayalleri Gerçekleşti

Adıyaman'da Çocukların Hayalleri Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, 120 çocuğun hayalleri gerçekleştirildi. Okul Müdürü Osman Kılınç, eğitimin sadece akademik değil, duygusal boyutlarının da önemli olduğunu vurguladı.

Adıyaman'da çocukların hayal edipte alamadıkları oyuncak veya materyaller alınarak, hayalleri gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü'nün desteğiyle 120 öğrenciye hayaller yazdırıldı ve birer tanesi gerçekleştirildi. Ayrıca okuldaki diğer bin 200 öğrenciye de küçük hediyeler verildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Okul müdürü Osman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kenan Özcan, Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Fehmi Turgay Baş ve Eşi Seda Baş, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Saadet Yolun'un projesi olan program, öğretmen ve öğrencilerin gökyüzüne balonlar uçurarak sona erdi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul müdürü Osman Kılınç, çocukları hayallerinin gerçek olması, yüzlerinin gülmesinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, hiçbir zaman hayal kurmaktan vaz geçmemelerini istedi.

Okul Müdürü Kılınç, "Eğitimin sadece okuma yazmadan ibaret olmadığını bugün bir kez daha gördük. Çocuklarımızın tebessüm etmesi bile dünyalara bedel. Bu güzel projeyi planlayan ve başarı ile uygulayan Saadet Yolun ve değerli sponsorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti

Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.