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Adıyaman'da Bekçiler Suçla Mücadelede Etkili

Adıyaman'da Bekçiler Suçla Mücadelede Etkili
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli şahısların üst aramalarını ve kimlik kontrollerini yaparak kentin güvenliğini sağlıyor. Vatandaşlar, uygulamalardan memnun kaldıklarını belirtiyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri kentte suça ve suçlulara göz açtırmıyor.

Kentin bir çok noktasında akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli gördükleri şahısların üst aramalarını yaparken aynı zamanda kimlik kontrolleri de gerçekleştiriyor. Kentte yaptıkları sıkı denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan birçok kişi ise bekçilerden kaçamıyor. Bekçilerin yaptıkları denetimlerden oldukça memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar ise bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğini ve çalışmalardan dolayı bekçiler ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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