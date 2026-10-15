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Adıyaman'da 9-25 Ekim'deki lezzet fuarında gıda denetimleri aralıksız sürdürülecek

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Adıyaman'da 9-25 Ekim'deki lezzet fuarında gıda denetimleri aralıksız sürdürülecek
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Adıyaman'da 9-25 Ekim'de düzenlenen yöresel lezzetler fuarında satışa sunulan gıda ürünleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince denetlendi. İl Müdürü Abdulkadir Akkan, gıda güvenilirliği için denetimlerin fuar boyunca aralıksız süreceğini belirtti.

Adıyaman'da 9-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yöresel lezzetler fuarında satışa sunulan gıda ürünleri denetlendi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fuar alanındaki ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, izlenebilirlik durumu ve hijyen şartları incelendi. Denetimlerle vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve gıda güvenilirliğinin korunması hedeflenirken, İl Müdürü Abdulkadir Akkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Akkan, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla fuar boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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