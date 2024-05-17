Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hemşirelerini Ziyaret Etti

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Abdullah Karakuş, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle hemşireleri ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Başhekim Yardımcısı Dt. Mustafa Polat, İdari Mali işler Müdür Yardımcısı Hacı Ali Oğul ve birim sorumlularının eşlik ettiği 12- 18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hemşirelerini ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

Karakuşi, hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslek olduğunu vurguladı.

Karakuş, "Hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Bu bağlamda 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları ile farkındalık oluşturarak hemşire mesleğinin önemi vurgulanmakta ve söz konusu sorunlara çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN