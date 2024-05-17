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8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

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Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Müzesi'nde 8 medeniyete ev sahipliği yapan bir fotoğraf sergisi açıldı. Tarihi binanın hikayesinin anlatıldığı sergiye Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve öğrenciler katıldı.

8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde fotoğraf sergisi açıldı

ÇORUM - Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Anadolu'nun Topkapı Sarayı" olarak ve 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'ni anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve ardından okul olarak hizmeti veren 110 yıllık bir geçmişe sahip Çorum Müzesi, Türkiye'deki sayılı mimari eserler arasında yer alıyor. Bir zamanlar yakalandıkları hastalıklara şifa arayanların akın ettiği, ardından öğrencilerin gelecek hayallerinin şahidi olan tarihi bina 1984 yılında çıkan yangında kül olurken 2003 yılında müzeye dönüştürüldü.

Küllerinden yeniden doğan tarihi binanın hikayesinin anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Kütür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'un 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, bunun kent için önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

Hattiler, sonrasında Hititler ile diğer medeniyetlerin bu topraklar üzerinde önemli bir medeniyet kurduğunu anlatan Vali Dağlı, "Daha sonra Horasan'dan Türkler bu topraklara medeniyetleriyle birlikte geldik. Nasıl geldik, Hacı Bektaşı Veli ile geldik. Ahi Evran ile geldik. Somuncu baba ile geldik. Çorum'da bu konuda nasipli bir kentimiz. Çorum'da sağımıza bakıyoruz, koruyucu gibi Elvan Çelebi'yi görüyoruz. Kuzey'de Koyun Baba'yı görüyoruz. Güney'de Abdalata, Alaca'da Hüseyin Gazi'yi görüyoruz. Yüz yıllardır insanlarımızı aydınlatan bu değerlerle yaşıyoruz. Bu değerler bizim mefkuremizi, kültürümüzü, medeniyetimizi oluşturuyor. Anadolu ruhu bu. Anadolu medeniyeti bu.

Çorum'da göreve başladıktan iki gün sonra müzemizi gezdim. Çok güzel ve çok önemli değerleri eserlere ev sahipliği yapıyor. Alacahöyük ve Boğazkale müzelerimizde aynı öneme sahip. Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımına önem vermeliyiz" dedi.

Müze Müdürü Metin Çakar ise, 1914 yılında yapılan Çorum Müzesi'nin çeşitli kurumlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "1988 yılında müze binası ciddi bir yangın geçirdi. Uzun süre virane olarak kaldıktan sonra yapılan restorasyon sonucu 2003 yılında müze olarak hizmet vermeye başladı. Müzemizin 1914 yılında yapıldığı yıl ilk çekilen fotoğrafından bugüne kadar geçirdiği süreci bir sergide birleştirdik. Tüm ziyaretçileri Müzeler Günü'nde sergimizi gezmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda Müze araştırmacısı Çiğdem Acar "Müzede Eğitim Faaliyetleri" konulu bir sunum yaparken, Vali Dağlı Taş Mektep adlı kitabını yayınlayan metal sanatçısı Hasan Tuluk'a teşekkür plaketi verdi. Programda Osman Taşçı'da Hitit Gitarı adlı müzik dinletisi sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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