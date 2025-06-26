7 Yaşındaki Öğrenciden Özgün Sergi: 'Gezdim Gördüm Yaptım'

Nevşehir'de 7 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Ömer Asım Öztürk, "Gezdim Gördüm Yaptım" adını verdiği 3 boyutlu maket sergisiyle büyük beğeni topladı. Minik öğrencinin el emeğiyle hazırladığı sergide, hem yurt içi hem de yurt dışında gezip gördüğü 14 önemli yerin maketleri yer alıyor.

Galata Kulesi, Eyfel Kulesi, Pisa Kulesi ve Mevlana Türbesi gibi dünyaca tanınan yapıları birebir ölçüyle olmasa da detaylı şekilde maket haline getiren Öztürk, sergi ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sundu. Her maketin yanında ise Ömer Asım'ın o mekanda çekilmiş bir fotoğrafı da sergileniyor.

Gezmeyi çok sevdiğini belirten küçük sanatçı, "Bu sergiyi yaparken hem eğlendim hem öğrendim. Gezdiğim yerleri unutmamak ve onları daha yakından tanımak istedim" dedi.

Ziyaretçilerden tam not alan sergi, hem Ömer Asım'ın hayal gücüne hem de öğrenme azmine duyulan hayranlığı artırdı. Sergi, özellikle çocuklara ilham vermesi açısından büyük önem taşıyor. - NEVŞEHİR